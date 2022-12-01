１日午前の東京外国為替市場の円相場は、１ドル＝１３７円台前半へと大幅に上昇した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が講演で１２月にも利上げ幅を縮小する可能性を示唆したことで、日米金利差拡大ペースが減速するとの見方が強まり、円買い・ドル売りが優勢となった。午前９時現在は１３７円３７～３９銭と前日比１円１５銭の円高・ドル安。