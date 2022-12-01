円相場、１３７円３７～３９銭 １日午前９時現在
2022年12月01日09時09分
１日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３７円３７～３９銭と、前日（１３８円５２～５３銭）に比べ１円１５銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３７円３７～３９銭 １日午前９時現在
2022年12月01日09時09分
１日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３７円３７～３９銭と、前日（１３８円５２～５３銭）に比べ１円１５銭の円高・ドル安となった。
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