「弱さの表れ」と中国非難 ゼロコロナ抗議抑圧―米国務長官
2022年12月01日08時57分
【ワシントン時事】ブリンケン米国務長官は３０日、米ＮＢＣテレビに出演し、中国での新型コロナウイルス対策への抗議活動を巡り、「政府が抑圧的な行動を取れば、それは強さではなく、弱さの表れだ」と述べ、抗議への締め付けを強める中国当局を非難した。
「弱さの表れ」と中国非難 ゼロコロナ抗議抑圧―米国務長官
2022年12月01日08時57分
【ワシントン時事】ブリンケン米国務長官は３０日、米ＮＢＣテレビに出演し、中国での新型コロナウイルス対策への抗議活動を巡り、「政府が抑圧的な行動を取れば、それは強さではなく、弱さの表れだ」と述べ、抗議への締め付けを強める中国当局を非難した。
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