【シリコンバレー時事】料理宅配の米ドアダッシュは３０日、社員約１２５０人を削減すると発表した。新型コロナウイルス感染拡大に伴う「巣ごもり需要」の拡大で人件費が急増する中、世界的な景気後退の懸念なども考慮し、体制を見直す。「ウォルト」として展開している日本事業も対象となる可能性がある。