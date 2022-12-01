【ニューヨーク時事】３０日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が利上げペース減速の可能性を示唆したことを受けてドル売り・円買いが強まり、円相場は１ドル＝１３８円台前半に上伸した。午後５時現在は１３８円０６～１６銭と、前日同時刻比５９銭の円高・ドル安。