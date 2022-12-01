サッカーＷ杯第１１日の結果
2022年12月01日07時02分
【１次リーグ】
▽Ｃ組
アルゼンチ ２―０ ポーランド
ン
メキシコ ２―１ サウジアラ
ビア
▽Ｄ組
豪 州 １―０ デンマーク
チュニジア １―０ フランス
（時事）
サッカーＷ杯第１１日の結果
2022年12月01日07時02分
【１次リーグ】
▽Ｃ組
アルゼンチ ２―０ ポーランド
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豪 州 １―０ デンマーク
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