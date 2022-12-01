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１日の朝刊（都内最終版）☆１

１日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年12月01日07時01分

【１面トップ】
〔朝日〕敵基地攻撃　自公が実質合意　抑止力高める必要性一致　安保３文書明記へ
〔毎日〕同性婚不受理「違憲状態」　東京地裁判決「生存への脅威」　賠償請求は棄却
〔読売〕反撃能力　長射程ミサイル同時開発　「極超音速」など　１０種類以上　防衛省計画　抑止力強化
〔日経〕特別会計にも巨額予備費　年８０００億円規模、利用２％　実績踏まえず塩漬けに
〔産経〕江沢民元主席　死去　中国の反日を強化　９６歳　経済開放　民主化認めず
〔東京〕同性婚制度なし「違憲状態」　東京地裁　賠償請求は棄却　「個人の尊厳に関わる重大な脅威」
【共通ニュース】
◆専門人材　就活前倒し　政府検討　２６年卒から
◆露侵略否定的　中国５０％超　言論ＮＰＯ　日中共同世論調査
◆薗浦議員「ずさん処理」謝罪　４０００万円過少記載疑い　指示や報告、否定
◆中村邦夫氏　死去　元松下電器社長、８３歳
◆宮台さん襲撃　講義の合間　男は逃走「誰かわからない」
◆愛子さま　２１歳に
◆風流踊　無形遺産に登録　ユネスコ　郡上踊など４１件
◆男女交際　退学勧告は違法　地裁判決　堀越高敗訴、校則は有効（続）

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