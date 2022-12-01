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〔朝日〕敵基地攻撃 自公が実質合意 抑止力高める必要性一致 安保３文書明記へ

〔毎日〕同性婚不受理「違憲状態」 東京地裁判決「生存への脅威」 賠償請求は棄却

〔読売〕反撃能力 長射程ミサイル同時開発 「極超音速」など １０種類以上 防衛省計画 抑止力強化

〔日経〕特別会計にも巨額予備費 年８０００億円規模、利用２％ 実績踏まえず塩漬けに

〔産経〕江沢民元主席 死去 中国の反日を強化 ９６歳 経済開放 民主化認めず

〔東京〕同性婚制度なし「違憲状態」 東京地裁 賠償請求は棄却 「個人の尊厳に関わる重大な脅威」

【共通ニュース】

◆専門人材 就活前倒し 政府検討 ２６年卒から

◆露侵略否定的 中国５０％超 言論ＮＰＯ 日中共同世論調査

◆薗浦議員「ずさん処理」謝罪 ４０００万円過少記載疑い 指示や報告、否定

◆中村邦夫氏 死去 元松下電器社長、８３歳

◆宮台さん襲撃 講義の合間 男は逃走「誰かわからない」

◆愛子さま ２１歳に

◆風流踊 無形遺産に登録 ユネスコ 郡上踊など４１件

◆男女交際 退学勧告は違法 地裁判決 堀越高敗訴、校則は有効（続）