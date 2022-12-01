利上げ幅、１２月に縮小を示唆 パウエルＦＲＢ議長
2022年12月01日04時35分
【ワシントン時事】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は３０日、ワシントン市内で講演し、次回１２月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げ幅を縮小する可能性を示唆した。
利上げ幅、１２月に縮小を示唆 パウエルＦＲＢ議長
2022年12月01日04時35分
【ワシントン時事】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は３０日、ワシントン市内で講演し、次回１２月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げ幅を縮小する可能性を示唆した。
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