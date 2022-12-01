「誠実な友人」と江氏哀悼 プーチン氏
2022年12月01日00時21分
ロシアのプーチン大統領は３０日、中国の江沢民元国家主席の死去を受け習近平国家主席に弔電を送り、「心からの哀悼の意」を伝えた。江氏をロシアの「誠実な友人」と呼んだ上で、首脳間で２００１年に調印した中ロ善隣友好協力条約が「２国間関係全般の質的発展の基礎となった」と高く評価した。
「誠実な友人」と江氏哀悼 プーチン氏
2022年12月01日00時21分
ロシアのプーチン大統領は３０日、中国の江沢民元国家主席の死去を受け習近平国家主席に弔電を送り、「心からの哀悼の意」を伝えた。江氏をロシアの「誠実な友人」と呼んだ上で、首脳間で２００１年に調印した中ロ善隣友好協力条約が「２国間関係全般の質的発展の基礎となった」と高く評価した。
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