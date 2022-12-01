天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１日、２１歳の誕生日を迎えられた。成年皇族となったこの１年、新年祝賀の儀や記者会見などに初めて臨んだ。学習院大文学部３年生となり、古典をより専門的に学んでいる。

宮内庁によると、愛子さまは大学の授業を引き続きオンラインで受講。源氏物語や奥の細道などの古典を読み解き、課題に取り組んでいる。

３月の記者会見に当たり、原稿を長時間かけて準備し、直前まで推敲（すいこう）し練習した。会見では「一つ一つのお務めを大切にしながら、精いっぱい務めさせていただきたい」と語った。