【ワシントン時事】米商務省が３０日発表した２０２２年７～９月期の実質ＧＤＰ（国内総生産）改定値は、季節調整済み年率換算で前期比２．９％増と、速報値（２．６％増）から上方修正された。消費や投資が堅調だった。プラス成長は３期ぶり。

改定値は市場予想（２．７％増）も上回った。連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の急激な利上げにもかかわらず、米経済が強さを保っていることが改めて示された。