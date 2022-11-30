ダイハツ、国内生産一部停止 中国ゼロコロナ、部品調達に影響
2022年11月30日20時57分
ダイハツ工業は３０日、滋賀第２工場（滋賀県竜王町）で、同日の夜勤から３日間操業を停止すると発表した。中国で厳格な行動制限を伴う「ゼロコロナ」政策が続く中、物流従事者に感染が確認されたことで部品調達に支障が出ているため。来週以降の対応については、改めて判断するとしている。
ダイハツ、国内生産一部停止 中国ゼロコロナ、部品調…
2022年11月30日20時57分
ダイハツ工業は３０日、滋賀第２工場（滋賀県竜王町）で、同日の夜勤から３日間操業を停止すると発表した。中国で厳格な行動制限を伴う「ゼロコロナ」政策が続く中、物流従事者に感染が確認されたことで部品調達に支障が出ているため。来週以降の対応については、改めて判断するとしている。
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