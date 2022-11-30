１１月のユーロ圏物価、１０．０％上昇 １年５カ月ぶり鈍化―ＥＵ統計局
2022年11月30日20時40分
【ロンドン時事】欧州連合（ＥＵ）統計局が３０日発表した１１月のユーロ圏消費者物価指数（速報値）は、前年同月比１０．０％上昇した。伸び率は過去最高だった前月（１０．６％）から縮小し、２０２１年６月以来１年５カ月ぶりに鈍化に転じた。
１１月のユーロ圏物価、１０．０％上昇 １年５カ月ぶり鈍化―Ｅ…
2022年11月30日20時40分
【ロンドン時事】欧州連合（ＥＵ）統計局が３０日発表した１１月のユーロ圏消費者物価指数（速報値）は、前年同月比１０．０％上昇した。伸び率は過去最高だった前月（１０．６％）から縮小し、２０２１年６月以来１年５カ月ぶりに鈍化に転じた。
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