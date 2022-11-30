【ロンドン時事】欧州連合（ＥＵ）統計局が３０日発表した１１月のユーロ圏消費者物価指数（速報値）は、前年同月比１０．０％上昇した。伸び率は過去最高だった前月（１０．６％）から縮小し、２０２１年６月以来１年５カ月ぶりに鈍化に転じた。