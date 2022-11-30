【ＤｅＮＡ】リーグトップの７１試合に登板した伊勢が、２７６０万円から３倍以上となる９２００万円で更改した。３年目の今季は勝ちパターンの一角を担って３勝３敗１セーブ、３９ホールド、防御率１．７２の成績。「評価してもらえた分、責任感が強まる。来季はタイトル（最優秀中継ぎ）を狙える立場にいたい」と語った。（金額は推定）