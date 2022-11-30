天皇、皇后両陛下は３０日、来日したモンゴルのフレルスフ大統領夫妻と皇居・御所で会見された。

宮内庁によると、会見は御所の小広間で３０分ほど行われた。天皇陛下は日本とモンゴルが外交関係樹立５０周年を今年迎えたことに触れ、「今回の大統領夫妻の訪日により、両国の友好親善関係がさらに発展することを願っています」と述べた。大統領は「重要な年に訪日し、両陛下にお目にかかれて大変うれしく思います」と応じたという。