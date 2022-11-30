自民、公明両党の税制調査会は３０日、それぞれ会合を開き、２０２３年度税制改正の主要テーマの一つである「エコカー減税」について、本格的な議論を始めた。適用期限が到来するたびに引き上げてきた燃費基準に関し、現行制度を１年間維持する案を訴える声が出て、焦点に浮上した。今後の自動車関連税制の在り方では、走行距離に応じて課税する「走行税」の早期導入に異論が相次いだ。