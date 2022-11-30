西武のスミス退団 プロ野球
2022年11月30日19時44分
西武は３０日、バーチ・スミス投手と来季の契約を結ばないと発表した。来日１年目の今季２０試合に登板して１勝１セーブ、防御率３．２９だった。
西武のスミス退団 プロ野球
2022年11月30日19時44分
西武は３０日、バーチ・スミス投手と来季の契約を結ばないと発表した。来日１年目の今季２０試合に登板して１勝１セーブ、防御率３．２９だった。
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