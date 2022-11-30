日本４強、世界選手権へ ハンド女子アジア選手権
2022年11月30日19時44分
ハンドボール女子のアジア選手権は３０日、韓国の仁川で行われ、１次リーグＢ組の日本はカザフスタンに３３―２１で快勝し、４戦全勝として準決勝に進んだ。これにより、来年１１～１２月にデンマーク、ノルウェー、スウェーデンで開催される世界選手権の出場権を獲得した。（時事）
日本４強、世界選手権へ ハンド女子アジア選手権
2022年11月30日19時44分
ハンドボール女子のアジア選手権は３０日、韓国の仁川で行われ、１次リーグＢ組の日本はカザフスタンに３３―２１で快勝し、４戦全勝として準決勝に進んだ。これにより、来年１１～１２月にデンマーク、ノルウェー、スウェーデンで開催される世界選手権の出場権を獲得した。（時事）
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