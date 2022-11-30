時事ドットコムニュース

>

社会

>

盆踊り、無形文化遺産に　２４都府県の「風流踊」４１件―ユネス…

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

盆踊り、無形文化遺産に　２４都府県の「風流踊」４１件―ユネスコが登録決定

2022年11月30日19時34分

国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されることが決まった「郡上踊」＝２０１７年８月、岐阜県郡上市

国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されることが決まった「郡上踊」＝２０１７年８月、岐阜県郡上市

  • 国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されることが決まった「西馬音内の盆踊」（文化庁提供）

　国連教育科学文化機関（ユネスコ）の政府間委員会は３０日、盆踊りなど２４都府県４１件の民俗芸能「風流踊（ふりゅうおどり）」を無形文化遺産に登録することを決定した。登録は２０２０年の「伝統建築工匠の技」以来となる。
　風流踊は、衣装や道具に趣向を凝らし、歌や笛、太鼓などのはやしに合わせて踊る盆踊りや念仏踊りなどの民俗芸能。起源は中世に由来し、各地の歴史や風土に応じて伝承され、にぎやかに踊ることで災厄を払い、死者の供養や豊作祈願など安寧な暮らしを願う人々の祈りが込められている。

関連記事

特集

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

社会用語

社会

もっと見る

コラム・連載

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１１月号の特集は「暴走・迷走のロシア」。 出口の見えないウクライナ紛争の現状を見詰め直し、解決の糸口を探る。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ