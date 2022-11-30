盆踊り、無形文化遺産に ２４都府県の「風流踊」４１件―ユネスコが登録決定
2022年11月30日19時34分
盆踊り、無形文化遺産に ２４都府県の「風流踊」４１件―ユネス…
2022年11月30日19時34分
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「裁判の信頼損なう懸念」 ＳＮＳ不適切投稿で訴追委―岡口判事公判(11/30 19:12)
県議の車、幹線道路避け走行 妻殺害容疑を否認―長野県警(11/30 18:48)
薗浦氏団体、政治資金不記載か 東京地検特捜部、秘書聴取―パーティー収入除外、規正法違反(11/30 18:45)
大学教授らにサイバー攻撃数十件 １９年以降、安全保障など専門―情報窃取目的か、警察庁が注意喚起(11/30 18:38)
交際で退学、堀越学園に賠償命令 「合理性欠く」―東京地裁(11/30 18:34)
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国民医療費４２．９兆円 ２０年度、受診控えで４年ぶり減―厚労省(11/30 16:20)
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トヨタ、８．５万台リコール レクサス、燃料漏れの恐れ―国交省(11/30 14:53)
４カ所以上に切り傷 逃走の男「暗がりで分からず」―宮台さん襲撃事件・警視庁(11/30 14:16)
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