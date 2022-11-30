経済産業省が３０日発表したレギュラーガソリン１リットル当たりの店頭小売価格（１１月２８日時点）は、全国平均で前週比横ばいの１６７円６０銭だった。原油価格は下落したが、価格高騰を抑えるための政府の補助金支給額も縮小された。

地域別では、値下がりは２５道府県。横ばいは６県、値上がりは１６都県だった。最高値は長崎県の１８２円１０銭。