大手銀行５行は３０日、１２月の住宅ローン金利を発表した。代表的な固定期間１０年の基準金利は、三井住友銀行とみずほ銀行の２行が前月から引き下げた。下げ幅は三井住友銀が０．０５％、みずほ銀が０．１０％。一方、三菱ＵＦＪ銀行は０．０４％引き上げ。三井住友信託銀行とりそな銀行は据え置いた。