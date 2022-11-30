大手銀、２行が引き下げ １２月住宅ローン金利
2022年11月30日19時03分
大手銀行５行は３０日、１２月の住宅ローン金利を発表した。代表的な固定期間１０年の基準金利は、三井住友銀行とみずほ銀行の２行が前月から引き下げた。下げ幅は三井住友銀が０．０５％、みずほ銀が０．１０％。一方、三菱ＵＦＪ銀行は０．０４％引き上げ。三井住友信託銀行とりそな銀行は据え置いた。
大手銀、２行が引き下げ １２月住宅ローン金利
2022年11月30日19時03分
大手銀行５行は３０日、１２月の住宅ローン金利を発表した。代表的な固定期間１０年の基準金利は、三井住友銀行とみずほ銀行の２行が前月から引き下げた。下げ幅は三井住友銀が０．０５％、みずほ銀が０．１０％。一方、三菱ＵＦＪ銀行は０．０４％引き上げ。三井住友信託銀行とりそな銀行は据え置いた。
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