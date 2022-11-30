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死刑議連に葉梨前法相が入会　「失言」を反省？

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死刑議連に葉梨前法相が入会　「失言」を反省？

2022年11月30日18時51分

　自民党の前法相が３０日までに、超党派でつくる「日本の死刑制度の今後を考える議員の会」に入会した。入会は閣僚辞任後で、３０日に開かれた議連会合には秘書が代理出席した。議連関係者は「突然、入会の連絡が来た。反省しているのかもしれない」と語った。
　葉梨氏は法相在職中、複数の会合で自身の役割を「死刑のはんこを押すときだけニュースになる地味な役職」と発言。批判を浴びて発言の撤回・陳謝に追い込まれ、首相が更迭した。

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