東京、新たに１万４３９９人感染 前週比１５００人増―新型コロナ
2022年11月30日16時56分
東京都は３０日、新たに１万４３９９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の水曜日と比べ約１５００人増えた。新たな死者は１４人。都基準による重症者は前日比１人増の１９人だった。
東京、新たに１万４３９９人感染 前週比１５００人増…
2022年11月30日16時56分
東京都は３０日、新たに１万４３９９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の水曜日と比べ約１５００人増えた。新たな死者は１４人。都基準による重症者は前日比１人増の１９人だった。
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