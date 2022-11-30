ライオン、「バファリン」増強へ １８０億円で新工場建設
2022年11月30日16時26分
ライオンは３０日、主力の解熱鎮痛薬「バファリン」含む一般用医薬品の工場を新設すると発表した。投資額は約１８０億円。新型コロナウイルス感染症に伴い解熱鎮痛剤の市場は拡大しており、増強により安定供給を図る。
ライオン、「バファリン」増強へ １８０億円で新工場建設
2022年11月30日16時26分
ライオンは３０日、主力の解熱鎮痛薬「バファリン」含む一般用医薬品の工場を新設すると発表した。投資額は約１８０億円。新型コロナウイルス感染症に伴い解熱鎮痛剤の市場は拡大しており、増強により安定供給を図る。
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