ライオン、「バファリン」増強へ １８０億円で新工場建設
2022年11月30日16時26分
ライオンは３０日、主力の解熱鎮痛薬「バファリン」含む一般用医薬品の工場を新設すると発表した。投資額は約１８０億円。新型コロナウイルス感染症に伴い解熱鎮痛剤の市場は拡大しており、増強により安定供給を図る。
ライオン、「バファリン」増強へ １８０億円で新工場…
2022年11月30日16時26分
ライオンは３０日、主力の解熱鎮痛薬「バファリン」含む一般用医薬品の工場を新設すると発表した。投資額は約１８０億円。新型コロナウイルス感染症に伴い解熱鎮痛剤の市場は拡大しており、増強により安定供給を図る。
特集
新型コロナウイルス最新情報
日本人宿泊者、コロナ前の５．８％増 全国旅行支援で押し上げ―１０月速報値(11/30 17:05)
東京、新たに１万４３９９人感染 前週比１５００人増―新型コロナ(11/30 16:56)
ライオン、「バファリン」増強へ １８０億円で新工場建設(11/30 16:26)
国民医療費４２．９兆円 ２０年度、受診控えで４年ぶり減―厚労省(11/30 16:20)
中国、「敵対勢力」取り締まり指示 ゼロコロナ抗議抑制強化か(11/30 09:44)
コロナ誤情報対策を撤回 投稿管理緩みに懸念―ツイッター(11/30 09:14)
いまだ悲しみに沈む梨泰院 生存者、残る心の傷―「早く日常を」願う声・韓国雑踏事故(11/30 07:11)
習政権、ゼロコロナで対応苦慮 「白紙運動」の拡大警戒―中国(11/30 07:09)
ホンダ、中国・武漢工場の生産再開 コロナ拡大で一時停止(11/29 20:28)
国内感染、新たに１２万９９０３人 岩手、秋田で過去最多―新型コロナ(11/29 19:15)
車８社、１０月の国内生産３６％増 コロナ禍で減産の反動(11/29 18:09)
ピーチ、年末年始に９２便欠航 エアバス機体の納入遅れ(11/29 17:43)
給食中の会話、対策すればＯＫ 文科省、「黙食」記述削除で明確化(11/29 16:08)
東京国税元職員に有罪 給付金詐欺「計画性高い」―東京地裁(11/29 15:49)
コロナ救済策、「要請予定なし」 共通テスト欠席者向け―永岡文科相(11/29 12:11)
「金田一耕助」が３年ぶりに大集合 岡山県倉敷市〔地域〕(11/29 10:18)
復興、復活祈り煙火大会 長野商工会議所など〔地域〕(11/29 10:16)
ＮＹ円、１３８円台後半(11/29 07:55)
ＮＹ株反落、４９７ドル安 中国の抗議活動を嫌気(11/29 07:27)
習氏３期目、いきなり試練 ゼロコロナで抗議広がる―公然と体制批判も・中国(11/29 07:11)
日系企業、情報収集急ぐ 在宅勤務延長も―中国抗議活動(11/29 07:08)
ＮＹ株、反落(11/29 00:13)
ＮＹ円、１３８円台後半(11/28 23:49)
中国での抗議活動を擁護 米(11/28 23:29)
ホンダ、武漢工場を停止 従業員出社できず―中国(11/28 23:09)
サル痘の名称「Ｍ痘」に 誤解や差別招き変更へ―ＷＨＯ(11/28 22:23)
円、１３８円台前半 一時３カ月ぶり高値―ロンドン外為(11/28 21:50)
厚労省、同時検査キットの市販解禁 コロナとインフル(11/28 20:10)
リーダー格の男、起訴内容認める １０億円給付金詐欺―東京地裁(11/28 19:32)
国内感染、新たに４万７８１４人 前週比６４００人増―新型コロナ(11/28 19:19)
コラム・連載