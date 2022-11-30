国民が外為特会活用法案
2022年11月30日16時18分
国民民主党は３０日、外国為替資金特別会計（外為特会）から２３兆円を一般会計に繰り入れる法案を参院に提出した。円安で生じた含み益を活用し、国民１人当たり１０万円の「インフレ手当」給付などに充てるとしている。大塚耕平政調会長は記者団に「円安を有効活用する重要な手段だ」と述べた。政府は外為特会を経済対策に活用することに否定的な立場を示している。
国民が外為特会活用法案
2022年11月30日16時18分
国民民主党は３０日、外国為替資金特別会計（外為特会）から２３兆円を一般会計に繰り入れる法案を参院に提出した。円安で生じた含み益を活用し、国民１人当たり１０万円の「インフレ手当」給付などに充てるとしている。大塚耕平政調会長は記者団に「円安を有効活用する重要な手段だ」と述べた。政府は外為特会を経済対策に活用することに否定的な立場を示している。
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