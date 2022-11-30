小笠原らスピードアップ賞 プロ野球
2022年11月30日15時36分
日本プロ野球組織は３０日、コミッショナー表彰のスピードアップ賞のセ、パ各リーグ受賞者を発表し、投手部門は小笠原（中日）と高橋（西武）、打者部門は中野（阪神）と小深田（楽天）に決まった。小深田は２年ぶり２度目で、他は初受賞。チーム部門は巨人と西武。
小笠原らスピードアップ賞 プロ野球
2022年11月30日15時36分
日本プロ野球組織は３０日、コミッショナー表彰のスピードアップ賞のセ、パ各リーグ受賞者を発表し、投手部門は小笠原（中日）と高橋（西武）、打者部門は中野（阪神）と小深田（楽天）に決まった。小深田は２年ぶり２度目で、他は初受賞。チーム部門は巨人と西武。
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