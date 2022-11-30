５８円安の２万７９６８円９９銭 ３０日の平均株価
2022年11月30日15時14分
３０日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７９６８円９９銭と前日終値比５８円８５銭安で終わった。出来高は概算で１６億６４００万株。
５８円安の２万７９６８円９９銭 ３０日の平均株価
2022年11月30日15時14分
３０日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７９６８円９９銭と前日終値比５８円８５銭安で終わった。出来高は概算で１６億６４００万株。
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