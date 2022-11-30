福島で震度３
2022年11月30日13時04分
３０日午後０時４６分ごろ、福島県沖を震源とする地震があり、同県いわき市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約３０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝福島県いわき市、大熊町
震度２＝福島県双葉町、宮城県石巻市、水戸市。
福島で震度３
2022年11月30日13時04分
３０日午後０時４６分ごろ、福島県沖を震源とする地震があり、同県いわき市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約３０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝福島県いわき市、大熊町
震度２＝福島県双葉町、宮城県石巻市、水戸市。
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