ミュンヘン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- グローバル・セービングス・グループ(GSG)とPepper.com(ペッパー)が協力契約を締結しました。これにより、世界最大のショッピング・コミュニティーと欧州の有力ショッピング推奨・特典企業が組み合わされます。この取引は2022年の業界最大の取引となり、世界規模で事業を行う欧州のトップ企業が誕生します。GSGとペッパーは力を合わせて、より自信を持って買い物の意思決定ができるよう20市場以上の買い物客を支援する多国籍技術企業を構築します。GSGとペッパーは今後、年間20億回以上の購買行動でブランドや小売企業と消費者をつなぐ世界最大のショッピング・コミュニティー、推奨、特典のプラットフォームを共同運営します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20221130006051/ja/

Fabian Spielberger (CEO and Founder Pepper.com) and Gerhard Trautmann (CEO and Co-founder Global Savings Group) are about to join forces. (Photo: Business Wire)