米国ラスベガス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- エンタープライズソフトウェア製品の第三者保守サポートにおいて、長きにわたり業界を牽引するリーダーとしてOracleおよびSAPソフトウェア製品のサポートを含む保守関連サービスを世界的に提供し、またパートナー企業としてSalesforceと協働するリミニストリート(Rimini Street, Inc. Nasdaq: RMNI) は、継続的に変化する統合・相互運用の要件を簡潔に解決する、新たな統合・相互運用ソリューション・スイート「Rimini Connect™」のサービス提供を開始したことを発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20221130005072/ja/

Rimini Street announced launch of Rimini Connect™, a new suite of integration and interoperability solutions that allows for easy resolution of continuously changing integration and interoperability requirements. (Graphic: Business Wire)