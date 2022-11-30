和歌山で鳥インフル 全国２１例目
2022年11月30日10時44分
和歌山県は３０日、和歌山市の養鶏場で、致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は飼育されている約４万６０００羽の採卵鶏を殺処分する。同県では今シーズン、レジャー施設でアヒルやペリカンの感染が確認されており、今回が２例目。全国では２１例目となる。
和歌山で鳥インフル 全国２１例目
2022年11月30日10時44分
和歌山県は３０日、和歌山市の養鶏場で、致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は飼育されている約４万６０００羽の採卵鶏を殺処分する。同県では今シーズン、レジャー施設でアヒルやペリカンの感染が確認されており、今回が２例目。全国では２１例目となる。
特集
社会用語
社会
広域緊急援助隊が合同訓練 ９道県、豪雨・地震被害を想定―福島(11/30 11:20)
和歌山で鳥インフル 全国２１例目(11/30 10:44)
巨大わらのティラノサウルス 福岡県筑前町〔地域〕(11/30 10:17)
再生リン肥料をＰＲ 神戸市〔地域〕(11/30 10:16)
日本海側は大雪注意 北海道と東北―気象庁(11/30 09:35)
東出昌大さんらが舞台あいさつ 新潟県柏崎市〔地域〕(11/30 09:21)
寡黙な少年、世界で躍動 芯の強さで成長続ける―サッカーＷ杯・三笘選手(11/30 07:15)
組織委元次長、電通幹部ら主導か 五輪談合、実績に応じ調整―独禁法違反容疑、東京地検・公取委(11/30 07:10)
炭素価格付け、本格導入先送り 企業の取り組み、遅れる恐れ―ＧＸ実行会議(11/30 07:10)
仕入れのサンマ、店先から盗む 容疑で男逮捕、「８０件やった」―警視庁(11/30 05:02)
元ＫＡＴ－ＴＵＮ田中容疑者を逮捕 知人女性から現金脅し取る―京都府警(11/30 00:19)
地方訪問再開「大変うれしい」 報道反論の基準「検討課題」―秋篠宮さま５７歳に(11/30 00:08)
専門人材の採用日程、弾力化 ２６年春入社組、政府検討(11/29 22:53)
宮台真司さん、切られ重傷 都立大敷地内、男逃走―背後から襲撃か、複数箇所けが・警視庁(11/29 22:47)
鎮静薬投与後、心肺停止に 骨折手術の男性―大阪公立大病院(11/29 21:57)
死亡患者の資産、詐取未遂 容疑で医師の女逮捕―警視庁(11/29 21:33)
事件当夜、車で往復か 妻殺害容疑の県議―長野県警(11/29 20:50)
ＧＸ債、５０年までに償還 賦課金、排出量取引を財源に―政府(11/29 20:26)
静岡県、園の報告書受理 バス女児死亡(11/29 19:29)
元特養職員を不起訴 利用女性への傷害致死容疑―名古屋地検(11/29 19:26)
「迅速な被害防止できない」 救済新法の配慮義務、修正要求―全国弁連(11/29 19:26)
国内感染、新たに１２万９９０３人 岩手、秋田で過去最多―新型コロナ(11/29 19:15)
８割が財産被害、１億円以上も 旧統一教会問題で法律相談―日弁連(11/29 18:47)
小学校で異臭か 児童３３人が体調不良―大阪・豊中(11/29 18:32)
遊戯王の偽カードで現金詐取 容疑で男逮捕―石川県警(11/29 18:16)
「ミャンマーに目向けて」 帰国の久保田さん会見―東京(11/29 17:46)
Ｂ型肝炎、患者の控訴棄却 除斥で賠償請求権消滅―大阪高裁(11/29 17:29)
４８歳女に無期判決 父と弟殺害「悪質な事案」―大阪地裁(11/29 17:27)
暗号資産大手が経営破綻 日本は混乱回避、規制が奏功―ニュースＱ＆Ａ(11/29 17:24)
「リーチサイト」法人を初摘発 著作権法違反容疑で書類送検―宮城県警(11/29 17:03)
コラム・連載