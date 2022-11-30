【北京時事】中国国家統計局が３０日発表した１１月の製造業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）は４８．０となり、景気の拡大・縮小を判断する節目の５０を２カ月連続で割り込んだ。前月比では１．２ポイント悪化。新型コロナウイルスの感染拡大を徹底的に抑える「ゼロコロナ」政策が景気の重しになった。