中国景況感、節目割れ ゼロコロナで２カ月連続―１１月
2022年11月30日11時00分
【北京時事】中国国家統計局が３０日発表した１１月の製造業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）は４８．０となり、景気の拡大・縮小を判断する節目の５０を２カ月連続で割り込んだ。前月比では１．２ポイント悪化。新型コロナウイルスの感染拡大を徹底的に抑える「ゼロコロナ」政策が景気の重しになった。
中国景況感、節目割れ ゼロコロナで２カ月連続―１１月
2022年11月30日11時00分
【北京時事】中国国家統計局が３０日発表した１１月の製造業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）は４８．０となり、景気の拡大・縮小を判断する節目の５０を２カ月連続で割り込んだ。前月比では１．２ポイント悪化。新型コロナウイルスの感染拡大を徹底的に抑える「ゼロコロナ」政策が景気の重しになった。
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