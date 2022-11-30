【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク外国為替市場では、３０日のパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演に注目が集まる中、リスク回避の円買い・ドル売りの勢いが弱まり、円相場は１ドル＝１３８円台後半で上値の重い展開となった。午後５時現在は１３８円６５～７５銭と、前日同時刻比２０銭の円高・ドル安。