午前７時７分、公邸発。同８分、官邸着。

午前８時４７分、官邸発。同４９分、国会着。同５１分、参院第１委員会室へ。同５８分、参院予算委員会開会。

午前１１時５３分、参院予算委休憩。同５４分、同室を出て、同５７分、院内大臣室へ。