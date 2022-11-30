首相動静（１１月３０日）
2022年11月30日12時11分
午前７時７分、公邸発。同８分、官邸着。
午前８時４７分、官邸発。同４９分、国会着。同５１分、参院第１委員会室へ。同５８分、参院予算委員会開会。
午前１１時５３分、参院予算委休憩。同５４分、同室を出て、同５７分、院内大臣室へ。
首相動静（１１月３０日）
2022年11月30日12時11分
午前７時７分、公邸発。同８分、官邸着。
午前８時４７分、官邸発。同４９分、国会着。同５１分、参院第１委員会室へ。同５８分、参院予算委員会開会。
午前１１時５３分、参院予算委休憩。同５４分、同室を出て、同５７分、院内大臣室へ。
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