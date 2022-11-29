ＮＹ株、もみ合い
2022年11月29日23時55分
【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク株式相場は、中国の厳格な新型コロナウイルス対策を巡る動きに関心が集まる中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比５０．３０ドル高の３万３８９９．７６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３．４７ポイント高の１万１０５２．９７。
ＮＹ株、もみ合い
2022年11月29日23時55分
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