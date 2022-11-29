ＮＹ円、１３８円台半ば
2022年11月29日23時41分
【ニューヨーク時事】２９日午前のニューヨーク外国為替市場では、中国の政情不安への警戒感を背景としたリスク回避の円買い・ドル売りの流れが継続し、円相場は１ドル＝１３８円台半ばで推移している。午前９時現在は１３８円５０～６０銭と、前日午後５時比３５銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３８円台半ば
2022年11月29日23時41分
【ニューヨーク時事】２９日午前のニューヨーク外国為替市場では、中国の政情不安への警戒感を背景としたリスク回避の円買い・ドル売りの流れが継続し、円相場は１ドル＝１３８円台半ばで推移している。午前９時現在は１３８円５０～６０銭と、前日午後５時比３５銭の円高・ドル安。
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