自民・岩屋氏、不出馬の意向 大分知事選
2022年11月29日22時09分
任期満了に伴う来年春の大分県知事選に出馬する方向で調整していた自民党の岩屋毅・元防衛相（６５）＝衆院大分３区＝が、立候補を見送る意向を固めたことが分かった。党関係者が２９日、明らかにした。岩屋氏は３０日にも記者会見し、経緯を説明する見込みだ。
自民・岩屋氏、不出馬の意向 大分知事選
2022年11月29日22時09分
任期満了に伴う来年春の大分県知事選に出馬する方向で調整していた自民党の岩屋毅・元防衛相（６５）＝衆院大分３区＝が、立候補を見送る意向を固めたことが分かった。党関係者が２９日、明らかにした。岩屋氏は３０日にも記者会見し、経緯を説明する見込みだ。
特集
政治用語
政治
自民・岩屋氏、不出馬の意向 大分知事選(11/29 22:09)
首相動静（１１月２９日）(11/29 22:06)
台湾立法院長の来日歓迎 超党派議連(11/29 20:55)
「力による現状変更許さぬ」 日モンゴル首脳が会談(11/29 20:54)
原告側と来月面会で調整 元徴用工問題で韓国外務省幹部(11/29 20:30)
補正予算案が衆院通過 経済対策２８．９兆円(11/29 18:50)
座長、専門委設置を提案 参院改革協(11/29 18:17)
馬毛島基地、鹿児島知事が計画容認 米軍機の訓練移転(11/29 18:12)
防衛費２％、今年度ＧＤＰが基礎 松野官房長官(11/29 17:32)
国軍、西部武装勢力と停戦合意 日本財団が仲介―ミャンマー(11/29 17:26)
カナダの太平洋戦略歓迎 松野官房長官(11/29 17:05)
自立維３幹事長が会談 救済新法巡り―旧統一教会(11/29 16:59)
日中ホットライン、来春開始へ調整 林外相(11/29 16:45)
対中人権決議、参院でも 自民・世耕氏(11/29 16:43)
立・維、補正で組み替え動議 共闘合意の８項目達成(11/29 16:16)
共産福岡県委員が出馬表明 北九州市長選(11/29 15:42)
岸田首相、反撃能力「ミサイル攻撃を低減」 救済新法、「困惑」要件に柔軟解釈―補正、午後に衆院通過(11/29 12:23)
「マイナ保険証」移行へ検討会 来月に初会合―河野デジタル相(11/29 12:07)
国民、２次補正賛成へ(11/29 12:05)
救済新法、総務会で了承 自民(11/29 11:43)
尹韓国大統領、日本の防衛費増額に理解 北朝鮮ミサイルの脅威指摘(11/29 11:30)
現職が再選出馬表明 島根知事選(11/29 11:28)
安定的な財源見つける 防衛力強化で鈴木財務相(11/29 11:05)
国葬検証「できる限り早期に」 松野官房長官(11/29 10:43)
来年１０月２８、２９日に開催 大阪のＧ７貿易相会合(11/29 10:33)
後援会賃料９０万円不記載 「事務のミス」―斉藤国交相(11/29 10:05)
救済新法、維新の動向焦点 自民は賛同期待、立民警戒―旧統一教会(11/29 07:11)
岸田首相、「分配」の理念後退 新資本主義、投資促進に傾斜(11/29 07:09)
岸田首相、秋葉氏続投崩さず 「辞任ドミノ」狙い野党追及―衆院予算委員会(11/29 07:09)
首相動静（１１月２８日）(11/28 22:20)
コラム・連載