名古屋市緑区の特別養護老人ホーム「緑生苑」で昨年３月、利用者の女性が死亡した事件で、名古屋地検は２９日、傷害致死容疑で逮捕された元職員の男性（３４）を不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。

元職員は、ショートステイを利用していた女性＝当時（８１）＝の両足や背中を蹴るなどし、外傷性ショックにより死亡させたとして、今年８月に愛知県警に逮捕された。地検は９月、処分保留で釈放していた。