元特養職員を不起訴 利用女性への傷害致死容疑―名古屋地検
2022年11月29日19時26分
名古屋市緑区の特別養護老人ホーム「緑生苑」で昨年３月、利用者の女性が死亡した事件で、名古屋地検は２９日、傷害致死容疑で逮捕された元職員の男性（３４）を不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。
元職員は、ショートステイを利用していた女性＝当時（８１）＝の両足や背中を蹴るなどし、外傷性ショックにより死亡させたとして、今年８月に愛知県警に逮捕された。地検は９月、処分保留で釈放していた。
元特養職員を不起訴 利用女性への傷害致死容疑―名古屋地検
2022年11月29日19時26分
名古屋市緑区の特別養護老人ホーム「緑生苑」で昨年３月、利用者の女性が死亡した事件で、名古屋地検は２９日、傷害致死容疑で逮捕された元職員の男性（３４）を不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。
元職員は、ショートステイを利用していた女性＝当時（８１）＝の両足や背中を蹴るなどし、外傷性ショックにより死亡させたとして、今年８月に愛知県警に逮捕された。地検は９月、処分保留で釈放していた。
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