日本代表、スペイン戦へ非公開調整 Ｗ杯サッカー
2022年11月29日18時49分
【ドーハ時事】サッカー日本代表は２９日、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会で、１２月１日（日本時間同２日未明）に行われる１次リーグＥ組最終戦のスペイン戦に向けて、ドーハ市内で大半を非公開にして調整。
日本は第２戦を終えて１勝１敗の勝ち点３でＥ組２位。勝ち点４で首位のスペインに勝てば、無条件で２大会連続の決勝トーナメント進出が決まる。引き分けても突破の可能性があり、負ければ敗退となる。
日本代表、スペイン戦へ非公開調整 Ｗ杯サッカー
2022年11月29日18時49分
【ドーハ時事】サッカー日本代表は２９日、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会で、１２月１日（日本時間同２日未明）に行われる１次リーグＥ組最終戦のスペイン戦に向けて、ドーハ市内で大半を非公開にして調整。
日本は第２戦を終えて１勝１敗の勝ち点３でＥ組２位。勝ち点４で首位のスペインに勝てば、無条件で２大会連続の決勝トーナメント進出が決まる。引き分けても突破の可能性があり、負ければ敗退となる。
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