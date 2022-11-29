【ロンドン時事】２９日朝のロンドン外国為替市場では、中国経済の先行きへの懸念が続く中、リスク回避の円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３８円台前半に上昇した。午前９時現在は１３８円０５～１５銭と、前日午後４時比７０銭の円高・ドル安。