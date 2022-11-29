東京、新たに１万４６８０人感染 前週比１９００人増―新型コロナ
2022年11月29日16時59分
東京都は２９日、新たに１万４６８０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の火曜日と比べ約１９００人増えた。新たに確認された死者は１１人。都基準による重症者は前日から２人減って１８人だった。
東京、新たに１万４６８０人感染 前週比１９００人増―新型コロ…
2022年11月29日16時59分
東京都は２９日、新たに１万４６８０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の火曜日と比べ約１９００人増えた。新たに確認された死者は１１人。都基準による重症者は前日から２人減って１８人だった。
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