東京都は２９日、新たに１万４６８０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の火曜日と比べ約１９００人増えた。新たに確認された死者は１１人。都基準による重症者は前日から２人減って１８人だった。