日中ホットライン、来春開始へ調整 林外相
2022年11月29日16時45分
林芳正外相は２９日の記者会見で、日中両国の防衛当局を結ぶホットライン（専用電話）について「２０２３年春ごろの運用開始を予定している」との見通しを示した。その上で「実現に向けて中国側と鋭意調整を行っていきたい」と強調した。
ホットラインは、日中間の偶発的衝突など緊急時に意思疎通を図る通報体制「海空連絡メカニズム」の柱。先の日中首脳会談でも、早期の運用開始を確認していた。
日中ホットライン、来春開始へ調整 林外相
2022年11月29日16時45分
林芳正外相は２９日の記者会見で、日中両国の防衛当局を結ぶホットライン（専用電話）について「２０２３年春ごろの運用開始を予定している」との見通しを示した。その上で「実現に向けて中国側と鋭意調整を行っていきたい」と強調した。
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