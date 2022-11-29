旭化成のロゴマーク

旭化成は２９日、主に自動車向け製品に使われる「ナイロン６６繊維」を値上げすると発表した。１２月１日出荷分より順次実施し、上げ幅は現行価格から１５～２０％。価格改定は今年２回目となる。