時事ドットコムニュース

>

政治

>

補正予算案が衆院通過　経済対策２８．９兆円

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

補正予算案が衆院通過　経済対策２８．９兆円

2022年11月29日18時50分

２０２２年度第２次補正予算案が賛成多数で可決された衆院本会議＝２９日午後、国会内

２０２２年度第２次補正予算案が賛成多数で可決された衆院本会議＝２９日午後、国会内

  • 衆院本会議で２０２２年度第２次補正予算案が賛成多数で可決され、一礼する岸田文雄首相（前列右端）＝２９日午後、国会内
  • 衆院予算委員会で２０２２年度第２次補正予算案が可決され、一礼する岸田文雄首相（前列右端）ら＝２９日午後、国会内

　２０２２年度第２次補正予算案は２９日の衆院本会議で、自民、公明両党と国民民主党などの賛成多数で可決され、衆院を通過した。物価高騰の負担軽減策を柱とする総合経済対策の裏付けとなる。参院の審議を経て、週内にも成立する。
　補正予算案は一般会計の歳出総額が２８兆９２２２億円で、財源確保のため２２兆８５２０億円の国債を追加発行する。ウクライナ危機に伴い上昇した電気や都市ガス料金、ガソリンなど燃料費の負担軽減に計６兆円超を計上。国会の事前審議を経ずに政府の裁量で支出できる予備費を計４兆７４００億円盛り込んだ。

関連記事

特集

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

政治用語

政治

もっと見る

コラム・連載

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１１月号の特集は「暴走・迷走のロシア」。 出口の見えないウクライナ紛争の現状を見詰め直し、解決の糸口を探る。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ