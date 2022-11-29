２０２２年度第２次補正予算案は２９日の衆院本会議で、自民、公明両党と国民民主党などの賛成多数で可決され、衆院を通過した。物価高騰の負担軽減策を柱とする総合経済対策の裏付けとなる。参院の審議を経て、週内にも成立する。

補正予算案は一般会計の歳出総額が２８兆９２２２億円で、財源確保のため２２兆８５２０億円の国債を追加発行する。ウクライナ危機に伴い上昇した電気や都市ガス料金、ガソリンなど燃料費の負担軽減に計６兆円超を計上。国会の事前審議を経ずに政府の裁量で支出できる予備費を計４兆７４００億円盛り込んだ。