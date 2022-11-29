学校給食、対策講じれば会話可能 文科省が通知へ
2022年11月29日13時27分
文部科学省は２９日、学校での新型コロナウイルス対策を巡り、適切な対策を講じる場合は給食中の黙食は求めず、会話は可能だとする通知を全国の教育委員会などに出す方針を決めた。政府の新型コロナ対策の基本的対処方針で「飲食は黙食を基本とする」との記述が削除されたのを受け、給食時の対応も見直すことにした。
学校給食、対策講じれば会話可能 文科省が通知へ
2022年11月29日13時27分
文部科学省は２９日、学校での新型コロナウイルス対策を巡り、適切な対策を講じる場合は給食中の黙食は求めず、会話は可能だとする通知を全国の教育委員会などに出す方針を決めた。政府の新型コロナ対策の基本的対処方針で「飲食は黙食を基本とする」との記述が削除されたのを受け、給食時の対応も見直すことにした。
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