米ニュージャージー州ラザフォード--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ)-- インテリジェント・ライトは宇宙航空研究開発機構(JAXA)と共同で、テキサス州ダラスで開催されたスーパーコンピューティング22イベントにおいて、CFDシミュレーションのためのin-transit(処理実行中処理)並列処理ツールKombyne(コンバイン)の威力を実証しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20221129005769/ja/

Visualize and control across 1000's of miles... It just works! (Graphic: Business Wire)