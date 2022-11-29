国民、２次補正賛成へ
2022年11月29日12時05分
国民民主党は２９日、２０２２年度第２次補正予算案に賛成する方針を決めた。玉木雄一郎代表は記者会見で、同党が主張してきた電気料金引き下げ対策などが盛り込まれていることを挙げ、「予算を否定する理由はないだろう」と述べた。
国民、２次補正賛成へ
2022年11月29日12時05分
国民民主党は２９日、２０２２年度第２次補正予算案に賛成する方針を決めた。玉木雄一郎代表は記者会見で、同党が主張してきた電気料金引き下げ対策などが盛り込まれていることを挙げ、「予算を否定する理由はないだろう」と述べた。
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