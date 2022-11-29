東邦ガス、刈谷・知立両市と地域電力設立 廃棄物発電で脱炭素
2022年11月29日12時01分
東邦ガスは２９日、愛知県刈谷市、知立市と地域電力会社「刈谷知立みらい電力」を設立したと発表した。両市の廃棄物処理施設で、ごみを焼却する際に発生する熱を利用した発電による電力を供給する。二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の約３割減を見込む。電力供給は来年７月から。
東邦ガス、刈谷・知立両市と地域電力設立 廃棄物発電で脱炭素
2022年11月29日12時01分
東邦ガスは２９日、愛知県刈谷市、知立市と地域電力会社「刈谷知立みらい電力」を設立したと発表した。両市の廃棄物処理施設で、ごみを焼却する際に発生する熱を利用した発電による電力を供給する。二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の約３割減を見込む。電力供給は来年７月から。
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